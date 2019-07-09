Из-за приезда Путина возле корпуса УрФУ на Ленина убрали остановку

Остановку «Оперный театр», расположенную у корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) на Ленина, 51, перенесли на 100 м — перед перекрестком проспекта Ленина и улицы Мамина Сибиряка в направлении площади 1905 года. Об этом сообщили в ЕМУП «Гортранс». Причины переноса остановки не уточняются.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 июля, университет посетит президент РФ Владимир Путин. Он пообщается со студентами и аспирантами. Кроме этого, глава государства примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром» (проходит с 8 по 11 июля) и выступит на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) (проходит с 9 по 11 июля). Сегодня корпус УрФУ на Ленина закрыт для посещения, как и выставка «Иннопром».

Вчера у здания университета переложили асфальт и вымыли тротуары. На пешеходной площадке перед входом в учебный корпус установили многоуровневые клумбы. Их установку контролировал лично глава города Александр Высокинский.