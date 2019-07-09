Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия. При этом обязательно согласие самого работника, а отложенный отпуск нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который он предоставляется, рассказали «Российской газете» в Роструде.

Кроме того, работодатель может отозвать работника из отпуска. Причины, по которым это допускается, законодательно не установлены, работодатель определяет их сам. Неиспользованную часть отпуска сотрудник должен использовать в удобное ему время в течение текущего года или же присоединить к отпуску за следующий год.

Если же работнику вовремя не выплатили отпускные или предупредили о начале отпуска позднее чем за две недели, то работодатель обязан перенести отпуск на другой согласованный с сотрудником срок. Для этого сотрудник должен подать письменное заявление, добавили в Роструде.