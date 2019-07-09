На испытательной площадке SpaceX в США произошел пожар

На площадке, предназначенной для испытаний космического корабля Starship компании SpaceX, произошел пожар. Возгорание удалось быстро потушить, но оборудованию был нанесен ущерб на $50–100 тыс., сообщает газета Florida today. Предварительной причиной пожара считают неполадки электрооборудования.

Инцидент произошел 8 июля. Площадка, где проводятся испытания корабля, расположена в городе Коко во Флориде. Никто из сотрудников SpaceX при пожаре не пострадал. Расследованием случившегося займется начальник пожарной охраны.

«Днем на объекте SpaceX в Коко произошел небольшой пожар. Огонь был потушен в течение нескольких минут благодаря отделу пожарной охраны... Инцидент расследуется»,— рассказал пресс-секретарь компании Джеймс Глисон.

Разработанная SpaceX сверхтяжелая ракета-носитель Starship снабжена семью двигателями Raptor и предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту с возможностью последующего возвращения и запуска. Габариты Starship: высота — 55 м, диаметр — 9 м. Испытания вертикального взлета и посадки корабля запланированы на текущий год.