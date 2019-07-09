Иркутский губернатор просит следователей проверить главу района из-за ролика в соцсетях

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Следственный комитет России проверить действия мэра Нижне­удинского района Сергея Худоногова во время паводка на территории муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Основанием для обращения губернатора к следователям стало требование вице-премьера Виталия Мутко отстранить мэра Нижне­удинского района Сергея Худоногова от исполнения обязанностей. Как писал “Ъ”, причиной этому стал ролик в интернете, рассказывающий, что коммунальщики в первую очередь наводили порядок на территории у коттеджа мэра. Сам господин Худоногов заявил журналистам, что коттеджа у него нет, а только огород с картошкой и баня. По его словам, прибираться ему там еще было некогда. «Глава региона также потребовал от Сергея Худоногова предоставить пояснение для оценки данных действий»,— говорится в релизе правительства.

Напомним, паводок в Иркутской области начался 25 июня. Подтопленными оказались 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10,1 тыс. домов, в которых проживают 32,9 тыс. человек. По последним данным, погибли 23 человека.

Сейчас в Иркутской области новый катаклизм — начались масштабные лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в пяти районах региона — горит около 70 тыс. га тайги.

О требовании Виталия Мутко — в материале “Ъ-Сибирь” «От мэра уплывает должность»

Илья Галагуз