Начинается строительство пляжа на саратовской набережной

В Саратове началось строительство продолжения набережной. В настоящее время ведутся работе на участке от улицы Шелковичной до 2-й Садовой. Планируется, что на нет будет пляж протяженностью 500 м.

Ведется расчистка берега, демонтаж старых свай и сооружений. Для организации пляжа из акватории Волги в этом месте будет необходимо поднять затонувшую баржу. Ожидается, что работы завершатся во второй половине июля, после чего начнется строительство берегоукрепительных сооружений и мола.

Марина Ковалева