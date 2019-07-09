В США частично затопило Белый дом

Жители округа Колумбии испытывают проблемы в связи с непогодой — проливные дожди частично затопили Белый дом и повлияли на работу метрополитена, передает The Washington Post. Ливни привели к подтоплениям в Вашингтоне. Из-за непогоды было закрыто здание Национального архива. Вода попала в подвальные помещения Белого дома, сообщает AP.

Возникли перебои в работе транспорта. В метро принимают меры для недопущения сбоев в перевозках. Пассажиры железнодорожных экспрессов могут столкнуться с задержками. «Гроза движется через регион медленными темпами»,— приводит агентство заявление синоптиков.