Хорватия подала заявку на вступление в еврозону

Хорватия направила официальное письмо о желании присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов (ERM II) и к Европейскому банковскому союзу, говорится в стенограмме выступления председателя Еврогруппы Мариу Сентену по итогам заседания в понедельник, 8 июля.

«Это первый необходимый шаг для того, чтобы вступить в зону евро. Хорватские власти наметили план действий, который позволит облегчить переход»,— отметил господин Сентену. По его словам, ожидается, что Хорватия одновременно присоединится к ERM II и Европейскому банковскому союзу и «примет на себя дальнейшие обязательства с этого момента».

Хорватия планирует вступить в зону евро в 2023 году. Чтобы в нее попасть, необходимо два года быть членом ERM II и удерживать при этом свою валюту. Помимо этого, нужно выполнить ряд других условий. Дефицит бюджета должен быть не выше 3% ВНП, госдолг — не больше 60% ВВП, а инфляция не может превышать средний уровень в трех странах Евросоюза с самыми низкими показателями более чем на 1,5%.

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