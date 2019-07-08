Европейский центробанк продвигается на Балканы

Хорватия планирует к 2023 году выполнить обязательства перед ЕС и вступить в зону евро. Для этого страна направила в институты ЕС письмо о намерении присоединиться к ERM II — механизму обменных курсов, предшествующему вхождению страны в зону единой европейской валюты. Хорватия как минимум два года обязуется удерживать стабильный обменный курс хорватской куны к евро и провести ряд реформ. При существенном различии с ЕС в ВВП на душу населения Загреб рассчитывает на рост национальной экономики от экспорта, полагая, что переход на евро позволит активнее развивать внешнюю торговлю.

Хорватия приступила к процессу вступления в еврозону: 4 июля страна направила письмо о намерении присоединиться к ERM II — механизму обменных курсов. Так называемый зал ожидания зоны евро, механизм является одним из ключевых критериев для вступления в еврозону — в соответствии с ним страна должна не менее двух лет обеспечивать стабильность обменного курса национальной валюты к евро. Основанием для присоединения к ERM II авторы письма, министр финансов Здравко Марич и глава Национального банка Хорватии Борис Вуйчич (последний 4 июля участвовал в Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге), называют «значительное снижение странового макроэкономического дисбаланса» и уязвимости экономики Хорватии благодаря росту экспорта, сокращению безработицы, последовательной фискальной политике и сильному сокращению внешнего долга.

План присоединения Хорватии к ERM II включает в себя также ряд реформ, реализация которых запланирована к середине 2020 года — именно тогда страна надеется присоединиться к механизму, если заявку одобрят ЕЦБ, страны зоны евро, а также Дания, которая в настоящее время уже является членом ERM II. Как отмечает господин Вуйчич, вступление в зону евро предполагается в начале 2023 года, когда Хорватия будет удовлетворять номинальным критериям конвергенции (Маастрихтским критериям).

Помимо двухлетнего поддержания стабильного курса валют Европейский валютный союз налагает требования на ряд макроэкономических показателей.

Максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, госдолг — 60% ВВП, долгосрочные ставки по кредитам и инфляция не должны отклоняться на 2% и 1% от среднего уровня этого показателя по трем странам ЕС с наиболее стабильными ценами. По данным Евростата, госдолг Хорватии на конец 2018 года составлял 74,6% ВВП, а бюджет по итогам 2018 года был исполнен с профицитом 0,2%, при этом уровень инфляции в мае 2019 года составил 1%. Отметим, что у Болгарии, которая еще в 2018 году подала заявку на подключение к ERM II и опережает Хорватию в этом процессе на год, госдолг составляет всего 22,6% ВВП, профицит бюджета — 2%, инфляция также не вызывает беспокойства и оценивается Евростатом в 2,9%. При этом совокупный госдолг стран, уже входящих в зону евро, составляет 85,1% ВВП, инфляция — 1,2%, а бюджет был исполнен с дефицитом 0,5% ВВП.

В мае страна обратилась к ЕЦБ с просьбой о сотрудничестве в сфере надзора за местными коммерческими банками. Сейчас, как отмечает глава хорватского ЦБ, более 80% средств вкладчиков хранится в единой европейской валюте, а национальная валюта Хорватии — куна — уже привязана к евро, так что переход к единой валюте не потребует существенных затрат. Проблемой для интеграции, впрочем, является существенный разрыв по ВВП на душу населения: в зоне евро он составляет €30,5 тыс., в Хорватии — €11,5 тыс.

Сейчас в зону евро входят 19 из 28 стран ЕС. Помимо Болгарии в настоящее время активную работу для перехода на евро ведет Румыния. Несколько стран, включая Чехию и Польшу, откладывают интеграцию, объясняя решение нежеланием потерять макроэкономическую свободу и опасаясь негативного влияния перехода на евро на свои экономики.

Диана Галиева