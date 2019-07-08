Европейский центробанк продвигается на Балканы

Хорватия планирует к 2023 году выполнить обязательства перед ЕС и вступить в зону евро. Для этого страна направила в институты ЕС письмо о намерении присоединиться к ERM II — механизму обменных курсов, предшествующему вхождению страны в зону единой европейской валюты. Хорватия как минимум два года обязуется удерживать стабильный обменный курс хорватской куны к евро и провести ряд реформ. При существенном различии с ЕС в ВВП на душу населения Загреб рассчитывает на рост национальной экономики от экспорта, полагая, что переход на евро позволит активнее развивать внешнюю торговлю.
Хорватия приступила к процессу вступления в еврозону: 4 июля страна направила письмо о намерении присоединиться к ERM II — механизму обменных курсов. Так называемый зал ожидания зоны евро, механизм является одним из ключевых критериев для вступления в еврозону — в соответствии с ним страна должна не менее двух лет обеспечивать стабильность обменного курса национальной валюты к евро. Основанием для присоединения к ERM II авторы письма, министр финансов Здравко Марич и глава Национального банка Хорватии Борис Вуйчич (последний 4 июля участвовал в Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге), называют «значительное снижение странового макроэкономического дисбаланса» и уязвимости экономики Хорватии благодаря росту экспорта, сокращению безработицы, последовательной фискальной политике и сильному сокращению внешнего долга.
План присоединения Хорватии к ERM II включает в себя также ряд реформ, реализация которых запланирована к середине 2020 года — именно тогда страна надеется присоединиться к механизму, если заявку одобрят ЕЦБ, страны зоны евро, а также Дания, которая в настоящее время уже является членом ERM II. Как отмечает господин Вуйчич, вступление в зону евро предполагается в начале 2023 года, когда Хорватия будет удовлетворять номинальным критериям конвергенции (Маастрихтским критериям).
Максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, госдолг — 60% ВВП, долгосрочные ставки по кредитам и инфляция не должны отклоняться на 2% и 1% от среднего уровня этого показателя по трем странам ЕС с наиболее стабильными ценами. По данным Евростата, госдолг Хорватии на конец 2018 года составлял 74,6% ВВП, а бюджет по итогам 2018 года был исполнен с профицитом 0,2%, при этом уровень инфляции в мае 2019 года составил 1%. Отметим, что у Болгарии, которая еще в 2018 году подала заявку на подключение к ERM II и опережает Хорватию в этом процессе на год, госдолг составляет всего 22,6% ВВП, профицит бюджета — 2%, инфляция также не вызывает беспокойства и оценивается Евростатом в 2,9%. При этом совокупный госдолг стран, уже входящих в зону евро, составляет 85,1% ВВП, инфляция — 1,2%, а бюджет был исполнен с дефицитом 0,5% ВВП.
В мае страна обратилась к ЕЦБ с просьбой о сотрудничестве в сфере надзора за местными коммерческими банками. Сейчас, как отмечает глава хорватского ЦБ, более 80% средств вкладчиков хранится в единой европейской валюте, а национальная валюта Хорватии — куна — уже привязана к евро, так что переход к единой валюте не потребует существенных затрат. Проблемой для интеграции, впрочем, является существенный разрыв по ВВП на душу населения: в зоне евро он составляет €30,5 тыс., в Хорватии — €11,5 тыс.
Сейчас в зону евро входят 19 из 28 стран ЕС. Помимо Болгарии в настоящее время активную работу для перехода на евро ведет Румыния. Несколько стран, включая Чехию и Польшу, откладывают интеграцию, объясняя решение нежеланием потерять макроэкономическую свободу и опасаясь негативного влияния перехода на евро на свои экономики.
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