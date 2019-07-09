Завод вошел в меловой период

Саратовское ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» готово вложить около 1 млрд руб. в развитие центра малотоннажной химии. Первая линия производства химически осажденного мела обошлась предприятию в 160 млн руб. Компания планирует производство сырья для различных отраслей промышленности, доведя объем продаж мела и натрия до 3,6 млрд руб. Эксперты положительно оценивают перспективы нового предприятия — пока что в РФ не было собственного производства осажденного мела.

В Татищевском районе Саратовской области открылась первая очередь центра малотоннажной химии — единственная в России линия по производству синтетического карбоната кальция (химически осажденного мела). Инвестором выступило ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе». Как пояснили на предприятии, строительство первой линии началось в 2016 году, сейчас она представляет собой четыре производственных цеха, административное здание и склад. Объем инвестиций в первую очередь предприятия составил 160 млн руб., перспективные вложения в Центр малотоннажной химии оцениваются предприятием в 1 млрд руб., из которых 400 млн руб.— льготный кредит, предоставленный Фондом развития ­промышленности.

В следующемем году планируется запуск линии по производству металлического натрия, который также не производится в России, притом что емкость отечественного рынка, по оценкам Фонда развития промышленности, составляет около 1,5 тыс. тонн в год, а зарубежных рынков — до 5–7,5 тыс. тонн в год. Важнейшими областями применения металлического натрия являются атомная энергетика, оборонная промышленность, химическая промышленность и ­металлургия.

• АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» было создано в 1918 году в Москве. Изначально занималось в основном ремонтом импортных авиаприборов. В 1922 году предприятие было переименовано в «Авиаприбор». В 1941 году завод эвакуируется в Энгельс, Саратовская область, в 1951 году переведен в Саратов. В начале 1990-х годов предприятие было акционировано. Предприятие выпускает, модернизирует, ремонтирует комплексы, системы и приборы к самолетам Ан124 «Руслан», Ту204, Ил96, Ил76, Су34, Ан148, Як130, скоростным судам на воздушной каверне, вертолетам Ка27, Ка28, Ка32, Ми8, Ми17, беспилотным летательным аппаратам, а также к бронетанковой технике. Доля гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятии составляет порядка 80%. Чистая прибыль АО по итогам 2018 года составила 139,07 млн руб. Доля 74,5% компании принадлежит АО «НК Банк» бизнесмена Виктора Григорьева, 8% — директору Дмитрию Ханенко и 7% — заместителю директора по экономике Антону Алексееву.

Как пояснили на предприятии, проект реализуется в рамках программы «Конверсия». В Саратовской области зарегистрировано 19 месторождений с суммарным запасом около 11% всех запасов российского мела.

На электроприборостроительном заводе не видят ничего странного в том, что он будет работать не по основному направлению. «Таким образом, мы дивесифицируем производство, выходим на новые для себя рынки. У предприятия есть компетенции по открытию предприятий, мы их используем»,— пояснили „Ъ“ на предприятии.

Сейчас первая очередь способна выпускать до 300 тонн химически осажденного мела в год, плановый объем производства второй очереди составляет 14 тыс. тонн в год. В планах предприятия довести объем продаж мела и натрия до 3,6 млрд руб. к 2025 году.

Потенциальными заказчиками компании называют ООО «Хенкель Рус» (бытовая химия), ПАО «Балаковорезинотехника», АО «Саратовстройстекло», АО «Саратовский институт стекла», предварительно согласованы поставки на ООО «Кама Картон», а также на фармацевтические предприятия.

Присутствовав­ший на откры­тии линии директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Александр Орлов отметил, что создание этого предприятия даст возможность российским компаниям перейти на отечественное сырье, крайне востребованное в ряде отраслей. Господин Орлов также считает, что продукция центра малотоннажной химии обладает экспортным потенциалом.

По словам гендиректора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» Дмитрия Ханенко, предприятие будет выпускать продукцию, не имеющую аналогов в России. Синтетический карбонат кальция в России не производится и сейчас полностью закупается российскими предприятиями за рубежом. По оценкам Фонда развития промышленности, потенциальная емкость российского рынка продукции может достигать порядка 75–100 тыс. тонн в год, зарубежных рынков — до 500–700 тыс. тонн в год.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что сегодня весь химически осажденный мел завозится из-за границы, в том числе из Китая. По мнению аналитика, хотя рынок химически осажденного мела имеет меньшую емкость, чем природного, спрос на него довольно высокий. «В первую очередь, в этой продукции заинтересована бумажная отрасль: для выпуска чистой белой бумаги премиум-класса лучше подходит именно химически осажденный мел, а не природный, поскольку тот сложно очистить от нежелательных примесей, которые ухудшают качество бумаги. Также растет его потребление в лакокрасочной индустрии, где его добавляют в краски, изготовленные на основе диоксида титана. Кроме того, на него растет спрос в производстве резины и полимерных материалов — он повышает их износостойкость, эластичность и выполняет армирующие функции»,— отмечает господин Хазанов.

Сергей Петунин