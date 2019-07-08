Центробанк увлекает ставки Сбербанка вниз

Сбербанк ухудшил условия по рублевым и валютным вкладам. Организация снизила ставки по депозитам следом за снижением ключевой ставки Центробанка. В июне она опустилась до 7,5%. Теперь заработать на рублевом вкладе в Сбербанке можно 5,05% вместо 5,6%. Максимальная ставка в долларах тоже упала до 1,35%. С чем связано снижение? И последуют ли примеру Сбербанка другие организации?

Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев считает, что ставки снизились из-за серьезных внутриэкономических проблем, а действия регулятора решить их не могут: «У всех ликвидности много. А куда девать эти деньги, не совсем понятно, потому что с таким ростом экономики клиентов, которые могли бы ответственно брать кредиты и возвращать их, больше не становится. О перегреве рынка потребительского кредитования только не говорит ленивый. Туда тоже деньги не разместишь. Пойдут ли другие за Сбербанком? У каждого свой баланс, но, в целом, эта ситуация — отражение тренда, который, безусловно, будет влиять на рынок и на позицию любого финансового института. Снижение ключевой ставки ЦБ — это все попытка оживить каким-то образом процесс кредитования и доставки денег в реальную экономику. Но, к сожалению, там действуют совершенно другие факторы. Даже наличие более или менее дешевых денег сравнительно с теми, которые были год-два назад, не дает основания полагать, что банки будут легче расставаться с ними».

Это уже второе за месяц снижение Сбербанком максимальной ставки по вкладам. С 1 июля организация досрочно перестала открывать промовклады, по которым можно было получить до 6,5% годовых. В то же время ЦБ планирует и дальше снижать ключевую ставку. Причем, возможно, даже не на 0,25 процентного пункта, как обычно, а сразу на 0,5%. Произойти это может уже в июле. Но, скорее всего, другие банки последуют примеру Сбербанка и также начнут снижать ставки по вкладам, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: «Снижение ключевой ставки означает, что банки могут дешевле привлекать деньги от ЦБ, соответственно, и стоимость размещения денег в Банке России тоже снижается. И это сигнал для всех банков. И Сбербанк, в соответствии с этим трендом, понижает ставки по вкладам, и думаю, что в ближайшее время остальные банки поступят также, как государственные, так и частные. И по данным опроса Bloomberg, и фьючерсы на ставку показывают, что с большой вероятностью ЦБ примет решение по снижению ключевой ставки.

Хочется обратить внимание на то, что инфляция снизилась до 4,7%, по сравнению с 5,1% в мае, и в условиях того, что она замедляется, понижение ставок у банков не делает сбережения менее привлекательными. Разница между инфляцией и ставкам по депозитам сохраняется».

По оценкам регулятора, сейчас у топ-10 российских банков самая низкая с начала ноября 2018 года максимальная ставка вкладов. Она составляет 7,27%.