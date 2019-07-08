В здании бывшего кафетерия «Сайгон» открылась выставка Музея рок-музыки

В минувшие выходные в отеле Radisson Royal, St.Petersburg (Невский проспект, 49/2), на месте бывшего кафетерия «Сайгон», открылась выставка Первого национального музея рок-музыки. В экспозиции представлены самиздатовские журналы, бобины первых альбомов Бориса Гребенщикова и Майка Науменко, удостоверение президента Ленинградского рок-клуба Николая Михайлова, а также раритетные афиши концертов «Аквариума», «Кино», «Зоопарка», «Колибри», «Игр» и «Хиппи-сейшена во Дворце Культуры».

Как сообщили организаторы, все экспонаты были отобраны создателем Музея рок-музыки Владимиром Рекшаном — музыкантом и писателем, лидером рок-группы «Санкт-Петербург» и историком рок-движения. Выставка продлит свою работу до конца июля.

Ранее “Ъ-СПб” писал о фотовыставке, посвященной легендарному кафе «Сайгон» на углу Невского и Владимирского проспектов. В экспозиции были представлены работы Владимира Пешкова и фотоколлаж «Сайгон Forever» работы фотографа ИД «Коммерсант» в Петербурге Сергея Семенова.