Уральская индустриальная биеннале охватит два этажа УОМЗ

В первый день работы международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге прошла презентация пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая запланирована с 9 сентября по 1 декабря под темой «Бессмертие». «Любой бизнес, любое производство мыслит перспективой, думает о бессмертии. Это вызов сегодняшнего дня, который мы сделали вызовом для биеннале»,— рассказала комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова.

В биеннале примут участие 300 художников из 14 стран мира, будет задействовано 14 площадок заводов. Одна из основных ее площадок займет два этажа в здании Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Учитывая, что это оборонное предприятие, граждане России смогут попасть на него только по паспорту, а иностранцы по предварительной записи. Еще одной площадкой станет кинотеатр «Колизей», где разместятся открытые классы.

На выставке будут работать медиаторы, которых организаторы называют экскурсоводами нового типа. Они будут вовлекать посетителей в беседу, чтобы они сами порассуждали об искусстве. Экскурсии с медиаторами будут проходить ежедневно и бесплатно.

«За минувшие годы мы были свидетелями появления очень интересных идей, экспозиций. Иногда это воспринималось как чувство юмора, иногда как оригинальное произведение искусства, становясь достоянием региона. Я надеюсь, что и этом году биеннале будет интересной, будет спорной, потому что в ней важно спорить, важно высказываться»,— отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Зинаида Орманж