Xiaomi не хватило диагоналей

Смарт-телевизоры Mi TV китайской Xiaomi с диагональю экранов 43 и 55 дюймов, впервые поступившие в продажу в России 25 июня, были полностью раскуплены в первые минуты, сейчас наблюдается дефицит этих моделей, рассказал собеседник “Ъ” в одном из дистрибуторов. В наличии остается модель с 32-дюймовым экраном, уточнил он.

Спрос на устройства оказался существенно выше ожиданий, чему способствовали акции и специальные цены, подтвердил гендиректор «Смарт Оранж» (дистрибутор Xiaomi) Юрий Тарасов. «ТВ новая для Xiaomi и для нас категория, первая поставка из-за этого была небольшой»,— уточнил он. В Xiaomi также подтвердили, что из-за высокого спроса на устройства «у многих потребителей возникла проблема с их приобретением». По словам представителя компании, следующая партия Mi TV появится в ближайшее время.

Юлия Тишина