Вопрос цветового оформления цирка имени братьев Никитиных обсудят с саратовцами

Губернатор Саратовской области предложил вопрос цветового оформления цирка имени братьев Никитиных, который в настоящее время находится на реконструкции, обсудить с жителями. Такое заявление он сделал во время визита на объект.

Проработкой предложения займутся профильный блок облправительства и начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

Реконструкция цирка началась в 2017 году, однако сроки ее окончания несколько раз переносились Господин Радаев потребовал, чтобы до конца этого года работы были завершены. В настоящее время ведется реконструкция купола. Новый купол планируют начать собирать на следующей неделе.

Марина Ковалева