«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ситуация на рынках противоречивая: до этого в июне на американском и российском рынках акций наблюдались рекордные значения — это был самый хороший месяц за последние 50 лет, однако все это проходило на фоне ухудшения макроэкономических условий. Какие у инвесторов есть варианты в текущих условиях? Что можно купить, а что продать? Экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданова задал эти вопросы руководителю торгового деска инвестиционной компании «Инстант Инвест» Роману Жаткину.

Олег Богданов: Что можно сделать сейчас на рынке, чтобы получить прибыль?

Роман Жаткин: Мы всегда советуем своим инвесторам вкладываться в долгосрочные проекты. На российском рынке, к сожалению, вариантов не очень много, правительство предлагает вкладываться в керосин. На американском же рынке бумаги одной из старейших торговых сетей Macy’s сейчас находятся на очень хорошем уровне. Кроме того, можно вложиться в сферу развлечений и электронных игр, например, в компании Electronic Arts и Activision Blizzard. Здесь все аналитики склоняются к тому, что акции вырастут на 10-20%.

Полная версия программы: