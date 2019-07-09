Мусорного оператора заподозрили в плагиате

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил законность решения Росприроднадзора об отзыве лицензии ООО «Чистая станица» на использование мусорного полигона в станице Ленинградской Краснодарского края. Лицензия была оформлена по сомнительным документам: у проверяющих возникли подозрения, что проект полигона скопирован с аналогичного проекта в соседнем муниципалитете. «Чистая станица» — один из региональных операторов по обращению с ТКО, отвечает за вывоз мусора в шести муниципалитетах Кубани. По мнению юристов, шансов обжаловать решение суда нет.



Вступило в силу судебное решение об аннулировании лицензии ООО «Чистая станица» на размещение отходов на полигоне в станице Ленинградской, сообщает сайт Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда (ААС). Лицензия, выданная обществу Росприроднадзором в 2016 году, разрешает размещение на полигоне отходов с первого по четвертый класс опасности (токсичные отходы промышленного производства, резина, нефтепродукты, строительный мусор). По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, «Чистая станица» является региональным оператором по обращению с ТКО в Староминской территориальной зоне, в сфере ответственности оператора шесть муниципалитетов на севере края.

Как следует из материалов 15-го ААС, в 2018 году индивидуальный предприниматель Николай Коноплянкин обратился в прокуратуру с жалобой на то, что ООО «Чистая станица», по его данным, ведет незаконную деятельность по размещению отходов на полигоне в Ленинградской. Прокурорская проверка подтвердила обоснованность доводов господина Коноплянкина. В частности, в архиве муниципалитета проектная документация на полигон не была обнаружена. Заявитель настаивал на том, что документы, поданные компанией «Чистая станица» в Росприроднадзор для получения лицензии, являются копией проекта полигона ТКО в станице Каневской (полигон эксплуатирует компания «Экотон»). Руководство «Экотона» подтвердило, что несколько лет назад сотрудники «Чистой станицы» брали проектную документацию полигона для копирования. Ранее ООО «Чистая станица» несколько раз обращалось в Росприроднадзор с заявлением о получении лицензии и о включении полигона (фактически эксплуатируется с 1995 года) в госреестр объектов по размещению отходов, но каждый раз получало отказ из-за отсутствия проекта.

В феврале 2016 года «Чистая станица» направила в Росприроднадзор проектную документацию на полигон и получила лицензию. Арбитражный суд Краснодарского края, изучив доводы сторон, пришел к выводу о том, что предприятие «Чистая станица» не объяснило, каким образом были получены представленные для оформления лицензии копии документов и где находятся оригиналы. Суд признал, что при получении лицензии на размещение отходов «Чистая станица» использовала документы, не имеющие юридической силы. Такие действия, по мнению суда, являются нарушением условий лицензирования, что ведет к аннулированию лицензии.

Руководство «Чистой станицы» не согласилось с этим выводом, сославшись на то, что первый экземпляр проектной документации утрачен, а сделать выводы по копиям документов якобы не представляется возможным. 15-й ААС, куда ООО «Чистая станица» обратилось с жалобой, подтвердил правоту Росприроднадзора.

Получить комментарий руководства ООО «Чистая станица» редакции не удалось: в приемной директора компании Александра Носенко сослались на его отсутствие. Министерство ТЭК и ЖКХ края на запрос “Ъ-Юг” оперативно не ответило. По данным сайта министерства, в Староминской зоне работают пять компаний, эксплуатирующих свалки (в том числе два полигона, лицензированных на прием опасных отходов, операторы — ООО «Чистая станица» и «Экотон»).

По мнению юристов, вынесенные по делу судебные акты законны и обоснованны. «Перспектив дальнейшего обжалования я не вижу»,— пояснил старший юрист адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко. Как считает юрист, исправить возникшую ситуацию «Чистая станица» может только путем получения новой лицензии на тот же адрес в общем порядке. Как ранее писал “Ъ-Юг”, в Краснодарском крае выбрано 11 региональных операторов, из которых действуют только два (Краснодар и Сочи). В остальных муниципалитетах действие договоров между министерством ЖКХ и региональными операторами приостановлено до уточнения тарифов и территориальных схем. По мнению участников рынка, высказанному анонимно, скандальное аннулирование лицензии ООО «Чистая станица» на размещение опасных отходов может стать основанием для расторжения договора с министерством ТЭК и ЖКХ.

Анна Перова, Краснодар