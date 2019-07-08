Шнуров стал новым ведущим «Форта Боярд»

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров стал ведущим обновленной версии игры «Форт Боярд», которая выйдет это осенью на телеканале СТС. Как сообщает телеканал, сейчас во Франции проходят съемки шоу.

«Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра — вызов»,— прокомментировал свое участие в передаче господин Шнуров.

Телевизионная игра «Форт Боярд», появившаяся во Франции в 1990 году, транслируется более чем в 30 странах. Всего было снято более 1400 выпусков. Российская версия проекта ранее выходила на телеканале «Россия». Ведущими программы, выходившей в России в 1998–2012 годах. В разное время были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев.

Неделю назад СМИ сообщили, что неназванный российский металлург сумел арендовать форт Боярд для своего 50-летнего юбилея. Легендарная крепость XIX века на атлантическом побережье страны обычно не проводит частные мероприятия, но за сумму от €250 тыс. можно получить остров в свое пользование.

Подробнее о празднике читайте в публикации “Ъ FM” «Форт Боярд впустит российских гостей».