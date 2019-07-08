В Кабардино-Балкарии 15 полицейских обвиняют во взяточничестве и участии в ОПС

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике (КБР), в числе которых руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники управления ГИБДД МВД по КБР и ряда отделов полиции. Задержанные обвиняются в получении взяток на общую сумму более 42 млн руб., говорится в сообщении СКР.

Сотрудникам правоохранительных органов республики инкриминируется ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). 14 сотрудников содержатся под стражей, один объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2017–2018 годах под руководством заместителя начальника республиканского управления ГИБДД преступное сообщество получало деньги за обеспечение незаконной перевозки спиртосодержащей продукции по территории КБР.

Ряд фигурантов дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Они дают признательные показания, изобличающие других участников преступного сообщества.