В 2019 году в Петербурге введут около 125 тыс. кв. м качественных складских помещений

В период с января по июнь текущего года в Петербурге введено около 74,5 тыс. кв. м качественных складских помещений. По прогнозам экспертов IPG.Estate, до конца года объем ввода увеличится еще на 50 тыс. кв. м.

По итогам первого полугодия общий объем складского рынка Санкт-Петербурга составляет около 2,98 млн кв. м, из которых 52% приходится на build-to-suit, остальную часть составляют спекулятивные объекты. Как отмечают аналитики, благодаря планам некоторых девелоперов на ближайшие 3-5 лет, ожидается существенный прирост нового качественного предложения.

Уровень вакантности качественных производственно-складских помещений в первом квартале составил 3,5% от общего объема и продолжит тренд на снижение.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что объем ввода качественных складских помещений в Петербурге достиг рекордных значений.

Анастасия Шумова