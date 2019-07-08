В Ростовской области в детском лагере выявили ряд нарушений

В детском оздоровительном лагере филиала ОАО «РЖД» в Ростовской области выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской транспортной прокуратуры.

В частности, проверка выявила плохое санитарно-эпидемиологическое и противопожарное состояние лагеря. Кроме того, директор лагеря не прошел обучение по охране труда, к выполнению работ в качестве воспитателей лагеря допущены лица, не прошедшие предварительный медицинский осмотр.

Руководителю дирекции социальной сферы — структурного подразделения Северо-Кавказкой железной дороги -филиала ОАО «РЖД» внесено представление, возбуждены два дела по ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства).

Кристина Федичкина