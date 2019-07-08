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Экс-главе Сочинского водоканала не удалось обжаловать приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу по уголовному делу бывшего руководителя сочинского водоканала Сергея Винарского, которого Центральный районным судом Сочи осудил на один год и пять месяцев колонии-поселения за превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Суд приговор оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения. 

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в декабре 2017 года в МУП «Водоканал» обратился застройщик с заявлением о подключении жилого дома к сетям водоснабжения. Суд установил, что объект явно не соответствовал предъявляемым к нему требованиям, так как застройщик вместо индивидуального жилого строения возводил там многоквартирный дом. Кроме того, на момент обращения дом не был включен в инвестиционную программу водоканала на 2018-2022 год. Однако осужденный заключил с мужчиной безвозмездный договор о подключении его объекта к сетям. Таким образом, в результате превышения обвиняемым своих должностных полномочий сочинское МУП «Водоканал» недополучило более 38 млн руб.

Дарья Голякова


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