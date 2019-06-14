Директора сочинского водоканала осудили за превышение полномочий

Центральный районный суд Сочи признал директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает прокуратура Краснодарского края. Подсудимого приговорили к одному году и пяти месяцам колонии-поселения. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, в декабре 2017 года в МУП «Водоканал» обратился застройщик с заявлением о подключении жилого дома к сетям водоснабжения. Объект явно не соответствовал предъявляемым к нему требованиям, так как застройщик вместо индивидуального жилого строения возводил там многоквартирный дом. Кроме того, на момент обращения дом не был включен в инвестиционную программу водоканала на 2018-2022 год. Однако осужденный заключил с мужчиной безвозмездный договор о подключении его объекта к сетям. Таким образом, в результате превышения обвиняемым своих должностных полномочий сочинское МУП «Водоканал» недополучило более 38 млн руб.

Дарья Голякова