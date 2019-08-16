Коммерсантъ-Юг представляет

Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.



Одна из наиболее авторитетных и крупных премий делового сообщества страны. Учреждена ИД «Коммерсантъ»* в 2010г. и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса. Вручается на основании решения редакционного и экспертного советов. Успешно проходит и в регионах России:

- Санкт-Петербурге

- Самаре

- Ульяновске

- Тюмени

- Новосибирске

- Ульяновске

- Перми

и других крупных городах

* лидер в рейтинге самых цитируемых федеральных СМИ (рейтинг системы «Медиалогия»)

Победитель номинации награждается памятным ценным призом — статуэткой от ИД «Коммерсантъ» (ЗАО «Коммерсантъ в Ростове-на-Дону»). К участию в церемонии приглашены первые лица ведущих компаний региона, представители власти, ученые, политики Ростова-на-Дону и Ростовской области—более 250 персон*.

* вход по именным приглашениям (действительны на два лица)

Номинации церемонии 2019

• Сделка года

• Слово с твердым знаком

• Настрой на лучшее

• Дело в деньгах

• Дело техники

• За переспективу

• Социальный бизнес

• Чистый бизнес

• Бизнес -городу

• Сделано на Дону

• Не хлебом единым



В проекте нет номинаций на политическую тематику, не участвуют представители СМИ

1. СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, концентрирующее элиту бизнес-сообщества Ростова и Ростовской области. Вход на мероприятие по списку приглашенных, который формирует редакция издания «Коммерсант Юг».

2. НЕЗАВИСИМАЯ ПРЕМИЯ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЯ «КОММЕРСАНТ ЮГ», призванная наградить самых прогрессивных представителей бизнеса, культуры, науки и политики Ростова.

3. ГРОМКИЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, подводящий итоги уходящего года.

4. ШИРОКОЕ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ВЫСОКАЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ В ДРУГИХ СМИ мероприятие 2019 года вызовет высокий интерес у представителей бизнес-сообщества города.

В программе вечера

Приветственный коктейль

Церемония награждения

Развлекательная программа

Фуршет

Дресс-код: коктейль

История премии

Новосибирск,10.06.2014

Редакция «Коммерсантъ-Сибирь» наградила персон, прославивших Новосибирск и Новосибирскую область на федеральном уровне.

Самара,7.12.2016

«Коммерсантъ-Волга» при поддержке Правительства Самарской области вручил региональную премию владельцам и топ-менеджерам компаний «Коммерсантъ года —2016»

Барнаул,17.05.2016

Лучших коммерсантов года выбрали в Алтайском крае. Мероприятие прошло при поддержке Губернатора и Администрации Алтайского края.

ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЕРНО СТАТЬ ПАРТНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. (VIP) это возможность присоединиться к яркому событию в бизнес-сообществе Ростова с высокой концентрацией VIP-персон

2. (СТАТУС) уровень мероприятия позитивно отразится на имидже компании-партнера

3. Аудитория мероприятия –М (70%), 30-55, доход выше среднего, собственники бизнесов и директора отечественных и зарубежных компаний, ведущие активный образ жизни, владеющие личным автомобилем в высоком ценовом сегменте.