Коммерсантъ-Юг представляет

Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.
Одна из наиболее авторитетных и крупных премий делового сообщества страны. Учреждена ИД «Коммерсантъ»* в 2010г. и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса. Вручается на основании решения редакционного и экспертного советов. Успешно проходит и в регионах России:
- Санкт-Петербурге
- Самаре
- Ульяновске
- Тюмени
- Новосибирске
- Ульяновске
- Перми
и других крупных городах
* лидер в рейтинге самых цитируемых федеральных СМИ (рейтинг системы «Медиалогия»)
Победитель номинации награждается памятным ценным призом — статуэткой от ИД «Коммерсантъ» (ЗАО «Коммерсантъ в Ростове-на-Дону»). К участию в церемонии приглашены первые лица ведущих компаний региона, представители власти, ученые, политики Ростова-на-Дону и Ростовской области—более 250 персон*.
* вход по именным приглашениям (действительны на два лица)
Номинации церемонии 2019
• Сделка года
• Слово с твердым знаком
• Настрой на лучшее
• Дело в деньгах
• Дело техники
• За переспективу
• Социальный бизнес
• Чистый бизнес
• Бизнес -городу
• Сделано на Дону
• Не хлебом единым
В проекте нет номинаций на политическую тематику, не участвуют представители СМИ
1. СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, концентрирующее элиту бизнес-сообщества Ростова и Ростовской области. Вход на мероприятие по списку приглашенных, который формирует редакция издания «Коммерсант Юг».
2. НЕЗАВИСИМАЯ ПРЕМИЯ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЯ «КОММЕРСАНТ ЮГ», призванная наградить самых прогрессивных представителей бизнеса, культуры, науки и политики Ростова.
3. ГРОМКИЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, подводящий итоги уходящего года.
4. ШИРОКОЕ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ВЫСОКАЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ В ДРУГИХ СМИ мероприятие 2019 года вызовет высокий интерес у представителей бизнес-сообщества города.
В программе вечера
Приветственный коктейль
Церемония награждения
Развлекательная программа
Фуршет
История премии
Новосибирск,10.06.2014
Редакция «Коммерсантъ-Сибирь» наградила персон, прославивших Новосибирск и Новосибирскую область на федеральном уровне.
Самара,7.12.2016
«Коммерсантъ-Волга» при поддержке Правительства Самарской области вручил региональную премию владельцам и топ-менеджерам компаний «Коммерсантъ года —2016»
Барнаул,17.05.2016
Лучших коммерсантов года выбрали в Алтайском крае. Мероприятие прошло при поддержке Губернатора и Администрации Алтайского края.
ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЕРНО СТАТЬ ПАРТНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. (VIP) это возможность присоединиться к яркому событию в бизнес-сообществе Ростова с высокой концентрацией VIP-персон
2. (СТАТУС) уровень мероприятия позитивно отразится на имидже компании-партнера
3. Аудитория мероприятия –М (70%), 30-55, доход выше среднего, собственники бизнесов и директора отечественных и зарубежных компаний, ведущие активный образ жизни, владеющие личным автомобилем в высоком ценовом сегменте.
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