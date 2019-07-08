Следователи проверят информацию о бездействии властей по ликвидации свалки в Павлове

Следственное управление СК по Нижегородской области организовало доследственную проверку после публикации в СМИ информации о бездействии властей по ликвидации несанкционированной свалки промышленных отходов в Павлове. Действиям должностных лиц, которые допустили загрязнение территории, будет дана юридическая оценка.

Напомним, о формировании свалки вблизи жилых домов в Павлове стало известно еще в 2010 году. Позже площадка перешла в аренду компании «Экотехойл». Фирма должна была утилизировать отходы, но прекратила деятельность в 2017 году. Бочки, в которых хранятся отходы, со временем прохудились, их содержимое попало в почву.

В правительстве Нижегородской области заявили, что министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров провел выездное рабочее совещание по вопросу ликвидации объекта в Павлове. В ведомстве рассчитывают включить свалку в федеральный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Для этого необходимо устранить предъявленные замечания.

«В частности – нам необходимо провести дополнительные исследования. Нашим подведомственным учреждением – ГБУ “Экология региона” – составляется техническое задание на их проведение. И в августе мы выйдем с предложением выделить необходимые для них средства из областного бюджета»,– рассказал Денис Егоров.

Подробнее о несанкционированных свалках промышленных отходов – в материале “Ъ-Приволжье” «Пора сваливать».

Анастасия Еремина