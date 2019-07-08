Госдума предложит правительству запретить ввоз грузинских товаров и ограничить денежные переводы

Завтра, 9 июля, Государственная дума предложит правительству запретить поставки вина и газированной воды из Грузии в Россию, а также ограничить денежные переводы в эту страну. По словам председателя Вячеслава Володина, такое решение было принято сегодня на Совете Госдумы.

«Совет принял единогласно решение подготовить заявление. Будем рассматривать завтра на заседании Думы... Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов»,— сообщил журналистам депутат.

По мнению господина Володина, напряжение между двумя странами будет и дальше нагнетаться, а «постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых — свержение действующей власти».

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Как ранее сообщал “Ъ”, возможный запрет на ввоз грузинских товаров в Россию может серьезно ударить по экономике закавказской республики, так как 17% продукции местные виноделы отправляют в Россию, что может привести к закрытию некоторых виноделен. От прекращения поставок «Боржоми» на российский рынок может пострадать «Альфа-групп», владеющая акциями компании, а от запрета на денежные переводы могут пострадать сразу несколько платежных систем.

В прошлом году из Грузии в Россию было ввезено алкогольных и безалкогольных напитков почти на $200 млн. Также, согласно данным Национального банка Грузии, Россия занимает первое место по переводу денежных средств в эту страну.

Напомним, новый кризис в российско-грузинских отношениях произошел после выступления в грузинском парламенте делегации российских депутатов, спровоцировавшего череду митингов в Тбилиси и отставку спикера грузинского парламента. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн.

Напряжение между Тбилиси и Москвой усилилось вчера, 7 июля, после выступления ведущего в эфире оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» с критикой и нелицеприятными высказываниями в адрес российского президента, пожелав последнему «гореть в аду». Власти Грузии резко осудили поступок журналиста. В Кремле инцидент назвали «провокацией радикальных сил».

Подробнее о возможных последствиях запрета на ввоз в Россию грузинских товаров читайте в материале «От Грузии закрывают российский рынок».