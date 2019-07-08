В Коми экс-глава районной администрации приговорен к семи годам колонии за взятку

Сегодня, 8 июля, Сыктывкарский городской суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Корткеросского района. Следственное управление СКР по Коми, возбудившее дело, инкриминировало Василию Гончаренко п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере).

«Суд установил, что в мае 2018 года подсудимый получил взятку 300 тыс. руб. от ООО "Северо-Западный лесной терминал" за покровительство этой организации и принятие решений в ее интересах в проекте строительства лесоперерабатывающего завода в муниципалитете. Из материалов дела следует, что он рассчитывал получить от фирмы полмиллиона рублей»,— рассказала “Ъ” старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По ее словам, в суде представлены доказательства о том, что 150 тыс. руб. были перечислены подставному лицу, реквизиты счета которого представил господин Гончаренко. Такая же сумма получена им в Сыктывкаре наличными в автомобиле представителя фирмы. Получив деньги, господин Гончаренко проследовал в находящуюся рядом аптеку. Там он и был задержан правоохранителями.

«Вину фигурант не признал. Вместе с тем суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки. То есть 1,1 млн руб. Также он лишен права на три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий»,— уточнила собеседница “Ъ”.

Приговор в силу не вступил. Как отметили адвокаты осужденного, Василий Гончаренко намерен обжаловать решение суда, мотивировав свою невиновность «отсутствием завода и проекта по его возведению». При этом от факта поступления денег в ходе следствия и самого суда он не отказывался, просив переквалифицировать свои действия с «получения взятки» на «мошенничество».

Дарья Шучалина, Сыктывкар