«Метрострой» получил иск от «дочки» почти на 14 млн рублей

ЗАО «Тоннельный отряд-3» подало иск на 13,8 млн рублей к ОАО «Метрострой». Как сообщается в картотеке арбитражных дел, иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 4 июля. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что «Тоннельный отряд-3» является «дочкой» «Метростроя». В конце апреля текущего года сотрудники организации добились через Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и комиссию по трудовым спорам выплаты 11 млн рублей в качестве задолженности по зарплате.