«Мы не выбирали, кем родиться!» Участницы самого громкого летнего фестиваля о положении женщины на современной сцене

В течение трех дней на территории культурного центра ЗИЛ гремел пятый по счёту фестиваль актуальной музыки «Боль». 70 совершенно разных коллективов играли на пяти сценах, ленты социальных сетей пестрели фотографиями неприлично модных молодых людей. В лайн-ап фестиваля, который фиксирует все самое громкое, важное и перспективное, происходящее в современной российской музыке, традиционно вошли сильные женские группы, в том числе и финалистки конкурса «Levi’s Frontwoman», впервые проводившегося в России. «Коммерсантъ Стиль» выяснил у девушек «Боли», какую же роль сегодня играет женщина в современной музыке.

Valeryanka

(Валерия Семенова, финалистка «Levi’s Frontwoman» ) — Женщина всегда имела большой вес на сцене. К примеру, Эдит Пиаф, Этта Джеймс — женщины с большой буквы, потому что их музыка — что-то невероятное. Женщина играла и будет играть огромную роль в музыке. Раньше женщине было сложнее пробиться на сцену, сейчас стало попроще, благодаря усилению феминистского движения. Правда, многие на этом просто пиарятся. Среди нас все еще много консерваторов, которые уверены, что женщина должна сидеть дома, убираться, воспитывать детей. Мне это не нравится. Мы не выбирали, кем родиться! Мы имеем право пойти и стать слесарем, а мужчины могут и сами поддерживать чистоту и порядок там, где они живут. Последнее время я не в восторге от феминистического движения оно стало излишне радикальным и превращается в унижение мужчин. Это неправильно. Мы должны стремиться к балансу.

Lucidvox

(участницы: Алина Евсеева, Надежда Самодурова,

Галла Гинтовт, Анна Москвитина) — Роль женщины в современной музыке не нуждается для нас в объяснении. Мы сами выстраиваем вокруг себя новое культурное мышление, и так начинаем думать не только мы, но и окружающие, и в результате рождается общество, которое не мыслит

гендерными стереотипами. Сейчас сцена гораздо более развита, чем даже пять лет назад. Наверное, осталось немного до момента, когда границы между мужчиной и женщиной сотрутся. Самое главное, чтобы девушки сами поняли, что они могут все и это нормально.

Имя занято

(участницы: Ксения Велигородская, Анжелика Шамилова,

финалистки «Levi’s Frontwoman») — Сегодня конкуренции между мужчиной и женщиной на сцене нет, все достаточно сплочены. Проводится много фестивалей, где именно девушки выходят на первый план, и это здорово. Вполне возможно, барьеры между полами совсем скоро исчезнут окончательно, но для этого важно, чтобы женщина боролась за свои идеи.

Pippi and the fagotts

(Екатерина Акимова, барабаны, финалистка «Levi’s Frontwoman») — Я вообще не делю людей по половому признаку, но женщинам в музыке сегодня определенно проще. У них больше возможностей, больше силы, больше влияния. Девушки в музыке всегда были сильны. Музыка — это та сфера, где должно царить равноправие. Сейчас у людей в головах до сих пор остались стереотипы: ты — девчонка, ты не сможешь, как мужчина. Гендерные границы во всем мире уже почти стерлись, но в России эта тенденция немного запаздывает.

Ритуальные услуги

(участницы: Любовь Романенкова, Мария Блинова) — Те, кто говорят, что границ между мужчиной и женщиной на сцене нет, многого не знают. Сейчас четко видна отдельная девичья сцена, целый пласт женских групп. Да, многие из них безумно популярны, но они зачастую не самостоятельны. Мы все равны, но если среда указывает на какие-то различия, то нужно их принимать и изучать. Мальчики могут сконцентрироваться только на одном деле, а девочки могут петь, играть на гитаре, параллельно писать книги, поливать цветы и воспитывать ребенка. Стирание границ между полами — не утопия, потому что женщины умнеют. Возможно, именно мы станем теми девчонками, которые будут продвигать новый уровень женской сцены.

The ABC

(участницы: Анастасия и Екатерина Пряничниковы) — Девушек в музыке должно быть больше, чтобы соблюсти гендерный баланс. 70 процентов музыкантов сейчас — мужчины. Мы сталкивались с проявлениями сексизма в работе. Давно гастролируем и, если на «Боли» все очень хорошо и профессионально, то во многих других местах мы часто слышим: «Она девочка, что она может понимать?». Это касается технических моментов, например. Очень неприятно. Ты хочешь работать хорошо, но приходится сталкиваться со стереотипами. Мы сами стараемся сделать свое творчество интересным, рассказать историю. Наша задача как музыкантов — не просто покрасоваться и заработать, а нести публике идею. Надеемся, что это получается.

Репетиция

(Юлия Рванцева, финалистка «Levi’s Frontwoman») Я не вижу никакого разделения между мужчинами и женщинами на сцене. Просто сейчас девушек-музыкантов стало немного больше. Многие парни стали продюсировать девушек из своих команд. С дискриминацией никогда не сталкивалась. Обычно я вызываю умиление и обо мне заботятся.

Хадн дадн

(Варя Вразброд) — Буквально недавно я поняла, что появляется очень много ярких, талантливых девушек на сцене. Вчера впервые побывала на выступлениях Ic3peak и Аиgel — захотела с ними познакомиться. Они безумно крутые! Женщин на сцене становится больше, у них сильная музыка, сильные голоса — меня это очень вдохновляет. На мой взгляд, девушкам легче двигаться вперед в творчестве. Для многих это в новинку, поэтому к женщинам больше внимания. Сейчас жизнь становится проще, а значит и девушке в музыке легче развиваться.

AИGEL

(Айгель Гасанова) — У меня никогда не возникало никаких гендерных проблем, музыка — довольно равноправная среда. Хотя однажды нас пригласили выступить на «девчачий» фестиваль, и мы отказались, потому что выступать по половому признаку — это глупо. Если человеку, кем бы он ни был, есть что сказать и у него есть своя идея, то для него нет никаких преград. Сегодня я не знаю другой такой страны, как Россия, где все держалось бы на женщинах. Женщины тащат на себе хозяйство, занимаются творчеством, им открыт путь даже в самые физически сложные профессии. Я была бы только рада, если бы нас даже частично от чего-то ограждали! Женщины, которые борются за свои права, вызывают у меня большое уважение, но я не смогла бы стать частью такого агрессивного движения.

Фестиваль "Боль" на сцене культурного центра "ЗИЛ". Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Фестиваль "Боль" на сцене культурного центра "ЗИЛ". Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Фестиваль "Боль" на сцене культурного центра "ЗИЛ". Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Фестиваль "Боль" на сцене культурного центра "ЗИЛ". Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Фестиваль "Боль" на сцене культурного центра "ЗИЛ". Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Собрали Татьяна Тагирова и Дарья Черткова