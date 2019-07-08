Петербургский филиал архива РАН переедет в новое здание

Эксперты петербургского филиала Главгосэкспертизы РФ выдали положительное заключение о проведении технологического и ценового аудита проекта по строительству нового здания архива Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новое здание архива площадью более 18 тыс. кв. м и вместимостью около 2 млн единиц будет построено возле пересечения Киевской и Заозерной улиц. Работы будут разделены на два этапа: непосредственное строительство здания и оснащение необходимым оборудованием. Решение о переезде архива обусловлено растущим количеством научных документов и материалов, а также необходимостью обеспечения сохранности особо ценных из них.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что архив РАН в Петербурге приостановил работу из-за кадровых проблем.