Верховный суд отменил приговор, полностью копировавший обвинительное заключение

Президиум Верховного суда (ВС) Башкирии отменил приговор Стерлитамакского городского суда по делу четырех жителей Башкирии и Санкт-Петербурга Марата и Артура Халиуллиных, Руслана Янчурина и Алексея Лобанова. В декабре 2017 года они были признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков, в том числе амфетамина, в составе организованной группы (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорены к длительным срокам колонии — от 12 до 16 лет, сообщает «Медиазона». Дело направлено на новое рассмотрение в городской суд.

Президиум ВС установил, что судья Стерлитамакского суда Эдуард Шайхлисламов, вынося приговор, в «большей степени» скопировал в нем данные предварительного расследования, а сам приговор не составлял. В частности, сверив материалы обвинительного заключения и приговор, ВС установил, что показания свидетелей в приговоре были изложены не в том варианте, в котором звучали на процессе, а в пересказе следователя.

На переписывание обвинительного заключения судом в своей жалобе в президиум ВС указывал Марат Халиуллин. Факты свидетельствуют о том, что городской суд рассмотрел дело формально, что «ставит под сомнение справедливость и беспристрастность судебного разбирательства», отметил президиум ВС.

До начала повторного разбирательства ВС предписал освободить троих фигурантов дела из колонии и отправить под домашний арест. Четвертый, Алексей Лобанов, отпущен под подписку о невыезде. Решение ВС было вынесено 26 июня.

Обвиняемые по этому уголовному делу жаловались в Следственный комитет России на то, что показания из них сотрудники УФСКН выбивали под пытками. На сотрудников ФСКН возбуждалось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», но в мае текущего года оно было прекращено за отсутствием события преступления, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщали о том, что пятым фигурантом этого дела был сын тогдашнего начальника уголовного розыска Ишимбая подполковника Валерия Чикунова Данил Чикунов. Однако практически сразу после задержания членов группы его отпустили, а его статус по делу был изменен на свидетельский.

Наталья Павлова, Уфа