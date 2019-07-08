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Губернатор Ростовской области пообещал продолжить поддержку «Ростсельмаша»

На площадке международного промышленного форума «Иннопром» губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что донское правительство намерено широко поддерживать «Ростсельмсш». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы сохраним сложившиеся партнерские отношения, в этом нет никаких сомнений. Область оказывает поддержку «Ростсельмашу» уже много лет, и мы планируем это делать и в будущем.  Для нас принципиально развитие нашего флагмана сельхозмашиностроения», - сказал донской губернатор.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, комбайновый завод «Ростсельмаш» остановит производство с августа по октябрь 2019 года, после чего до февраля 2020 года будет работать в режиме трехдневной рабочей недели. На время приостановки работников предприятия отправят в оплачиваемый отпуск. В компании объясняют решение отменой прямых госсубсидий, в результате которой цена продукции завода повысилась и спрос на комбайны упал.

Подробнее о ситуации на заводе «Ростсельмаш» читайте в материале „Ъ-Юг“ «„Ростсельмаш“ нажмет на тормоз»

Дарья Голякова


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