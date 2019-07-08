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В центре Петербурга за полгода открылись 90 заведений общепита

В центре Петербурга за январь – июнь 2019 года открылись 90 заведений общепита.

Как сообщили в компании Colliers International, большинство из них специализируется на итальянской кухне. Аналитики отметили, что постепенно заведения с блюдами итальянской и русской кухонь в меню вытесняют стейк-хаусы и рестораны грузинской кухни, которые доминировали в структуре открытий первого полугодия 2018 года.

Кроме того, растет число заведений с национальным акцентом — «рюмочных». За прошлый год в городе открылись семь таких точек, в текущем году заработали еще два подобных заведения.

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