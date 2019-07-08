В Краснодаре жильцы горевших домов на улицах Мира и Коммунаров получат по 10-50 тысяч рублей

С 9 июля жильцы пострадавших от пожаров домов по адресам ул. Мира, 90 и Коммунаров, 208 и 2010 начнут получать социальные выплаты. Об этом сообщили в мэрии Краснодара, уточнив, что все, кто прописан в пострадавших домах, получат по 10 тыс. руб. Семьям, чье жилье и имущество пострадало в огне особенно сильно, выдадут более крупную сумму — 50 тыс. руб. Комиссия администрации составила список жителей, а скоро завершится и процедура оценки ущерба. Как заявил мэр Краснодара Евгений Первышов, социальные компенсации «необходимо выплатить максимально быстро». Связанную с этим финансовую нагрузку возьмет на себя городской бюджет. Вторая задача, которую предстоит решить мэрии — ремонт крыши дома на ул. Мира, сгоревшей на площади 1,6 тыс. кв. м. Как говорят в мэрии, для этого уже найдены «внебюджетные источники», а также подрядная организация.

Как писал “Ъ-Кубань”, пожары произошли в течение одних суток — днем 4 и ночью 5 июля.

Михаил Лукашов