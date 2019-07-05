В Краснодаре ночью потушили пожар в жилом доме на улице Коммунаров

В Краснодаре в ночь с 4 на 5 июля, в 02:27, диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Коммунаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подразделение прибыло на место через 10 минут и обнаружило, что горят дома и хозяйственная постройка – на площади 450 кв м. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе несколько детей. «В 03:45 горение было локализовано, в 04:47 – полностью потушено», - сообщили в ГУ МЧС по краю. Для тушения пожара были задействованы 102 человек и 28 единиц техники. Эвакуированных людей разместили в пункте временного размещения, который был развернут в расположенной поблизости школе. Как сообщается, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что это уже не первый крупный пожар за сутки, случившийся в Краснодаре. Утром 4 июля были ликвидированы возгорания складских помещений возле ТРЦ «Красная площадь», а в обед того же дня – эвакуированы более 70 жителей дома по улице Мира.

Михаил Лукашов