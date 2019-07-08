Предпроект вестибюля станции метро «Обводный канал-2» выполнит СПбГАСУ

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга определил подрядчика по разработке предпроектной документации по размещению вестибюля станции «Обводный канал-2» строящейся Калининско-Красносельской («коричневой») линии метро. Объект предполагается разместить по адресу: Тамбовская улица, д. 8. Начальная (максимальная) цена контракта составила 9,627 млн рублей, сообщили в КРТИ.

На участие в конкурсе было подано три заявки — от ООО «Инжиниринговая компания "Город-А"», ООО «Аксиома» и Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, предложившего выполнить эти работы за 8,349 млн руб. Именно СПбГАСУ в итоге и был объявлен победителем аукциона.

В рамках исполнения контракта подрядчику предстоит выявить предельные параметры будущего вестибюля станции «Обводный канал-2» с учетом историко-культурных ограничений и требований режима охраны, подготовить эскизный проект архитектурных решений вестибюля и определить стоимость строительства объекта. Завершить выполнение данных работ по контракту необходимо до 5 декабря 2019 года.

Напомним, что первый участок строящейся шестой «коричневой» ветки метро от станции «Юго-Западная» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», согласно действующему контракту с подрядчиком, должен появиться к 2022 году. Стоимость строительства составляет 37,8 млрд рублей.