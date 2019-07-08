Назначен новый директор МКУ «Городская среда» в Челябинске

Директором челябинского муниципального казенного учреждения «Городская среда» назначен Александр Грезев. Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов в своем telegram-канале.

«Александр Николаевич закончил РАНХиГС при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности, в том числе более 13 лет на руководящих должностях. 10 лет своей жизни посвятил работе в правоохранительных органах»,– пишет господин Сафонов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший директор МКУ Сергей Шумаков был уволен после того, как временно исполняющей обязанности главы Челябинска Наталья Котова во время объезда города на прошлой неделе обратила внимание на невыполнение своего поручения о сносе незаконных киосков. Именно МКУ «Городская среда» занимается сносом нестационарных объектов и вопросами аренды земли под их размещение.