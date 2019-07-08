Президиум ВС Башкирии отменил приговор стерлитамакского судьи, скопировавшего материалы следствия

Президиум Верховного суда Башкирии направил на новое рассмотрение в Стерлитамакский городской суд уголовное дело четырех жителей республики и Санкт-Петербурга Марата и Артура Халиуллиных, Руслана Янчурина и Алексея Лобанова. В декабре 2017 года горсуд признал их виновными в незаконном сбыте наркотиков, в том числе амфетамина, в составе организованной группы (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 12-16 годам лишения свободы, сообщает «Медиазона».

Президиум ВС установил, что в приговоре судьи стерлитамакского суда Эдуарда Шайхлисламова в основном скопированы материалы следствия. В частности, показания свидетелей в приговоре изложены не в том варианте, в котором прозвучали на процессе, а в пересказе следователя.

На то, что приговор совпадает с обвинительным заключением, в своей жалобе в президиум ВС указывал один из обвиняемых — Марат Халиуллин. ВС признал, что городской суд рассмотрел дело формально, что «ставит под сомнение справедливость и беспристрастность судебного разбирательства». Решение стерлитамакского суда отменено. Отметим, что Верховный суд Башкирии, рассматривавший жалобу подсудимых, оснований для пересмотра дела в 2018 году не нашел, а лишь снизил срок подсудимым на один-два года.

До начала повторного разбирательства президиум ВС Башкирии предписал освободить троих фигурантов дела и отправить под домашний арест. Четвертого, Алексея Лобанова, получившего 10 лет лишения свободы, отправили под подписку о невыезде.

Решение президиума ВС было вынесено 26 июня.

Пятым фигурантом этого дела изначально был сын тогдашнего начальника уголовного розыска Ишимбая подполковника Валерия Чикунова Данил Чикунов. Однако практически сразу после задержания членов группы его отпустили, а его статус по делу был изменен на статус свидетеля.

Обвиняемые по этому уголовному делу жаловались в Следственный комитет РФ на то, что показания из них сотрудники УФСКН Венер Юсупов, Андрей Шахов и Альберт Нигматуллин выбивали под пытками, в частности, несколько дней держали их без еды и воды, ставили капельницы с неизвестными веществами, применяли физическое насилие и угрозы. На сотрудников ФСКН возбуждалось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», но в мае текущего года оно было прекращено за отсутствием события преступления, отмечает издание.

Ирина Самойлова