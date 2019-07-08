Финансирование программы «Чистая вода» пензенские власти увеличили в восемь раз

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что финансирование региональной программы «Чистая вода», по которой осуществляется строительство водонапорных башен и бурение скважин в населенных пунктах области, увеличивается ежегодно – с 12 млн руб. в 2015 году до 100 млн руб. в этом году.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор заявил, что в следующем году необходимо увеличивать финансирование содержания и ремонта водонапорных башен. По его словам, на этот год в регионе запланирован ремонт 29 водонапорных башен, 10 скважин и более 40 км сетей, строительство резервуаров и бурение новых скважин.

В Пензенской области требуют ремонта более 2,7 тыс. км сетей водоснабжения, 326 водонапорных башен, 200 артезианских скважин. Об этом региона доложил временно исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Дмитрий Герасимов.

Чтобы решить проблемы с нехваткой воды или некачественной питьевой водой, также требуется пробурить 78 новых скважин. Иван Белозерцев посоветовал ему «решать проблемы поэтапно» и работать «на опережение».

Иван Сергеев