Для проведения Универсиады в Екатеринбурге рассматриваются две площадки

Инфраструктура летней Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, должна быть готова в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал глава города Александр Высокинский в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2019».

В качестве двух основных площадок для проведения Универсиады рассматриваются район ВИЗ-Правобережный или территория вокруг МВЦ «Екатеринбург-Экспо». «Построить все объекты надо в первом квартале. Потом их испытывать, проводить спортивные соревнования и так далее. То есть тестировать. И та, и другая площадка останутся перспективными»,— приводит ТАСС слова господина Высокинского. По его словам, инвестиции в подготовку оцениваются в несколько десятков млрд руб.

Россия уже дважды становилась хозяйкой Универисады: в 2013 году студенческие Игры прошли в Казани, а в 2019 году Красноярск принял зимнюю Универсиаду. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал построить в Екатеринбурге пять новых спортивных объектов, если город выиграет право провести Универсиаду в 2023 году. Как уточнил губернатор, в Екатеринбурге соревнования могут пройти на 18 спортивных площадках, из которых 13 уже построены.

Подробнее о планах города на проведение Универсиады читайте в материале “Ъ” «Екатеринбург заманил студентов»

Яна Рустамова