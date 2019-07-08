Глава Чернушки и экс-депутат заксобрания выдвинулись на выборы в думу городского округа

Глава Чернушки Иван Ратегов и экс-депутат краевого парламента Александр Драницын намерены претендовать на мандаты депутатов думы Чернушинского городского округа. Согласно списку кандидатов, размещенному на сайте краевой избирательной комиссии, господин Драницын был выдвинут местным отделением «Единой России» в округе №17, а господин Ратегов планирует участвовать в выборах в округе №20. Как пояснил Иван Ратегов, он намерен составить конкуренцию кандидату от «Единой России», спикеру земсобрания Чернушинского района Сергею Крылову. «Это мой постоянный оппонент еще с 2005 года. Когда я выдвигался на пост главы города, он со мной конкурировал»,— передает слова господина Ратегова «Новый компаньон». По информации издания, в перспективе Иван Ратегов намерен побороться за должность спикера думы. При этом политик не исключает участия в конкурсе по выборам главы городского округа.

Иван Ратегов занимал должность главы городского поселения с 2005 по 2008 год. С 2008 по 2013 год являлся председателем Думы Чернушинского городского поселения на освобожденной основе. В 2013 году был вновь избран главой Чернушки на прямых выборах. В 2018 году назначен депутатами думы на второй срок по итогам конкурсного отбора. Александр Драницын является председателем колхоза «На страже мира». Избирался депутатом заксобрания первого (2006–2011 годы) и второго (2011–2016 годы) созывов.

Выборы депутатов думы Чернушинского городского округа состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что на депутатские мандаты будет претендовать пул экс-главы Чернушинского муниципального района и бывшего министра сельского хозяйства Прикамья Олега Хараськина. Он поддержал выдвижение кандидатов от «Справедливой России».