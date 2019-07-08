Розничные цены на бензин на Дальнем Востоке снижаются вторую неделю подряд

Согласно данным данные информационно-аналитического центра «Кортес», розничные цены на бензин и дизель с 1 по 5 июля на Дальнем Востоке снижались вторую неделю подряд. При этом стоимость топлива в опте продолжала расти. Данные приводит «РИА Новости».

По данным специалистов, средняя стоимость бензина «Регуляр-92» в Сибири и Дальнем востоке снизилась на 5 коп.— до 43,38 руб./л (опт — +900руб. за тонну), «Премиум-95» подешевел на 7 коп.— 45,34 руб./л (опт — +742 руб. за тонну), цена «Супер-98» снизилась на 7 коп.— до 50,3 руб./л (опт — +1,3 тыс. руб. за тонну).

Аналогичная ситуация сложилась и с дизельным топливом. В розницу его стоимость снизилась на 7 коп. и составила 49,13 руб./л. В опте же дизельное топливо выросло в цене на 380 руб. за тонну.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост мог означать срыв соглашений нефтяников с Белым домом, но курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с компаниями нарушений не нашел. 1 июля прекратило действовать соглашение правительства с нефтяниками о стабилизации цен на бензин.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ FM” «Цены на бензин устремились вверх».