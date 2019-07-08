Апшеронский чиновник незаконно начислял себе премии и матпомощь

Прокуратура Апшеронского района возбудила уголовное дело в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд», по факту хищения бюджетных средств, сообщает прокуратура края.

По данным следствия в 2016-2017 годах руководитель спасательного отряда начислил себе премии на общую сумму 259 тыс. руб. Также фигурант уголовного дела без всяких оснований выписал себе материальную помощь на 60 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по данной статье — четыре года лишения свободы.

Андрей Ульченко