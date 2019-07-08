Томский губернатор уволил чиновника из-за срыва мусорной реформы

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура, провалившего начало мусорной реформы. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Господин Жвачкин также поручил мэру Томска Ивану Кляйну принять кадровые решения в отношении виновных в срыве начала реформы на территории города. «Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю. Я полностью разделяю возмущение томичей. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны»,— сказал губернатор.

С июля этого года муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» приступило к обязанностям регоператора в Томске. По данным горадминистрации, жалобы от жителей на проблемы с вывозом мусора начали поступать после того, как несколько компаний, ранее обслуживавших жилой фонд, преждевременно начали вывозить свои контейнеры с площадок. Чтобы убрать из города кучи мусора, 5 июля регоператор и все коммунальные службы стали работать круглосуточно.

Напомним, бывший замглавы администрации Северска по капстроительству Роман Мазур возглавил департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в июле 2018 года. При переходе чиновника в областную администрации Сергей Жвачкин говорил, что Роману Мазуру предстоит «расчищать авгиевы конюшни»: «Кадровая чехарда, недоработки в создании новой системы обращения с отходами, мягкость в отношении нарушителей природоохранного законодательства — всему этому время положить конец».

Предыдущий руководитель департамента природных ресурсов Сергей Трапезников был уволен в связи с утратой доверия в апреле 2017 года.

Илья Галагуз