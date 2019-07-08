Кредитной картой пользуется каждый четвертый петербуржец

Каждый четвертый житель Санкт-Петербурга пользуется кредитной картой. Всего в городе зарегистрировано 1,4 млн кредиток, что составляет 10,1% от всех зарегистрированных карт. В Северо-Западном федеральном округе количество кредиток составляет 3,2 млн штук или 11,4% от общего количества зарегистрированных карт, сообщили в Центробанке.

По данным за январь-март текущего года, около 30,5% транзакций в Петербурге осуществляется с помощью карт. Рост этого показателя эксперты связывают с использованием смартфонов и распространением интернета.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 92% транзакций по картам жителей СЗФО приходится на оплату товаров и услуг, а снимать наличные с карты люди стали на 6,3% реже.