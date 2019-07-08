Собственник воронежских ЛОС попросил суд арестовать их цеха

Воронежское ООО «Синтез инвест», аффилированное с основным юрлицом Левобережных очистных сооружений Воронежа ООО «ЛОС», обратилось в региональный арбитраж с просьбой отменить арест земли под очистными, а вместо этого арестовать цеха и недвижимость. «Синтез инвест» владеет имуществом очистных, «ЛОС» арендует его у этой компании. Ходатайство было заявлено в рамках банкротства еще одного ООО «ЛОС», клона действующей компании, на котором осталось более 300 млн руб. долгов.

Земля была арестована в апреле в рамках спора ЛОС с разорившимся ПВ-банком из Ульяновска, кредитовавшим проект. Банк представляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), пытающееся взыскать активы с владельцев ЛОС за долги. Арестовано было личное имущество гендиректора работающего ООО «ЛОС» и бывшего главы банкротящегося клона Игоря Житарюка, а также о бенефициаров очистных Евгения Макринова, Константина Никифорова и Тимура Бакирова, а главное — четыре участка общей площадью 325,22 тыс. кв. м на улице Балашовской в Левобережном районе Воронежа, где расположены очистные сооружения, одно из административных зданий и сеть канализации.

Вместо них «Синтез инвест» предлагает суду арестовать 12 зданий очистных, в том числе насосные станции, понизительную подстанцию, воздуховодную станцию, склад кормов и инкубационный цех. Суд принял иск к производству, его рассмотрение назначено на 11 июля.

Подробнее о бизнес-схеме ЛОС читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Банкиры профильтровали стоки».

Сергей Калашников