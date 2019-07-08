Нижегородцы провели флешмоб и пикет в защиту Элины Сушкевич

В Нижнем Новгороде прошла серия акций в поддержку калининградского врача Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного. Сотрудники роддомов №1,4, 7 разметили в социальных сетях фотографии, где они группами позируют с плакатами #яэлинасушкевич в руках.

Действия врачей получили неоднозначную оценку со стороны нижегородцев. Одни считают, что на сегодня в отрасли сложилась ситуация, в которой врачи будут покрывать друг друга, даже если кто-то из них совершит ошибку, которая будет стоить пациенту здоровья или жизни. Другие призывают не делать поспешных выводов, разобраться в ситуации и выражают благодарность врачам, поддерживающим коллегу.

Кроме того, 6 июля в рамках всероссийской акции, устроенной независимым профсоюзом «Альянс врачей», в центре Нижнего Новгорода прошел одиночный пикет. Его участница Татьяна Аршинова вышла на Большую Покровскую с плакатом «Врачи – не волшебники, но они не убийцы! Однако система считает иначе…».

Как сообщал “Ъ”, СК РФ расследует дело в отношении и. о. главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и врача реанимационной бригады Элины Сушкевич. По версии следствия, в ноябре 2018 года Елена Белая решила, что родившийся недоношенный ребенок нежизнеспособен, усилия поддержать его жизнеобеспечение будет стоить учреждению слишком дорого, а его неминуемая через несколько дней смерть «ухудшит показатели медстатистики». В СК РФ полагают, что по согласованию с и. о. главврача Элина Сушкевич ввела новорожденному ребенку смертельную дозу сульфата магния. В свою очередь госпожа Белая «внесла заведомо ложные сведения в медицинские документы о гибели плода в утробе матери». В настоящее время Елене Белой предъявлено обвинение в организации умышленного убийства малолетнего (ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а реаниматологу Элине Сушкевич — в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обе женщины под домашним арестом.

Независимый профсоюз «Альянс врачей», уверенный в невиновности Эллины Сушкевич, организовал всероссийскую акцию поддержки, проведя серию пикетов в различных городах России. На следующий день главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и сопредседателя Владимира Сотникова задержали в аэропорту Калининграда. На них были составлены протоколы за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст 20.2 КоАП) и нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Решением суда Анастасия Васильева и Владимир Сотников оштрафованы на 20 и 10 тыс. руб. соответственно.

Андрей Репин