Мэрия Краснодара сохранит льготный проезд студентам и школьникам на все лето

Мэр краевой столицы Евгений Первышов заявил, что сохранит льготу на проезд в транспорте МУП «КТТУ» для школьников и студентов в июле и августе, сообщает пресс-служба администрации города.

«Считаю правильным, что мы предоставили право студентам и школьникам ездить практически за полцены во всем транспорте нашего КТТУ: не только в трамваях и троллейбусах, но и в автобусах. Но при этом неправильно вводить «сезонное» ограничение и “отключать” льготу на два месяца лета. Молодые люди в это время ездят на дополнительные занятия и на практику, и льготный проездной им все так же необходим», - рассказал Евгений Первышов.

По словам мэра города, средства на компенсацию льготы в городском бюджете есть. Он поручил дептранспорта совместно с МУП «КТТУ» в ближайшее время решить этот вопрос. Стоимость одной поездки в муниципальном транспорте для студентов и школьников при пополнении льготной карты на 1050 руб. составляет 14 руб.

Андрей Ульченко