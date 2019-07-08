Правительство России расширило перечень видов деятельности для резидентов ТОСЭР «Сарапул» в Удмуртии

Для резидентов территории особого социально-экономического развития «Сарапул» расширили список направлений, по которым они могут вести деятельность. К действующему перечню из 60 видов добавили 39. Соответствующее постановление принято правительством России 4 июля. Документ опубликован на сайте кабмина.

В частности, для предпринимателей, желающих работать в особом правовом режиме в ТОСЭР «Сарапул», список дополнили направлениями рыбоводства, добычи камня, песка и глины, производства пищевых продуктов, безалкогольных напитков, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, текстильных изделий, одежды, металлургического производства, производства электронных и оптических изделий, аккумуляторов и других.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, с 2018 года в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включены 9 компаний с плановыми показателями объемов инвестиций к 2027 году – более 2,3 млрд руб. и 739 новыми рабочими местами. Планируется, что к 2028 году с введением дополнительных видов экономической деятельности в ТОСЭР «Сарапул» возможно создание 315 рабочих мест.