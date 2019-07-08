Из мэрии Краснодара ушел первый замглавы города

Сергей Васин подал заявление об отставке. Об этом заявил он сам на аппаратном совещании сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Его решение поддержал мэр Краснодара Евгений Первышов. При этом господин Васин продолжит свою работу в администрации города к качестве советника мэра.

«Девять лет мы проработали вместе. Я благодарен коллегам за плодотворную совместную деятельность. Сегодня я решил уйти с поста первого вице-мэра. Но я надеюсь продолжить работу в городской команде», — рассказал Сергей Васин.

Вице-мэром Краснодара господин Васин стал 2010 году, первым замглавы — в 2017-ом. Курировал правовой департамент и управление по делам казачества и военнослужащих.

Андрей Ульченко