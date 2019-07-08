Citroen представит три новых седана к 2021 году

Компания Citroen к 2021 году выведет на рынок три новых седана, сообщает Autocar со ссылкой на директора по маркетингу французского автопроизводителя Арно Беллони.

«Мы верим, что на рынке есть место седанам. Новые модели будут самыми современными в полном смысле этого слова и получат оригинальный дизайн, — пояснил господин Беллони. — Но мы понимаем, что компактные седаны не очень востребованы, поэтому Citroen будет делать только большие модели».

Ожидается, что первым в 2020 году на автосалоне в Париже будет показан флагманский седан, который станет преемником снятого с производства в 2012 году Citroen C6 — новинка окажется серийным вариантом концепт-кара Citroe CXperience, продемонстрированного на автосалоне в Париже в 2016 году. В 2021 году покажут еще два седана. При этом все модели будут сразу представлены в серийном виде, а не как концепт-кары.